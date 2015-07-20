В Сумах стартовал бейсбольный сезон 20-21 мая в Сумах прошёл первый тур чемпионата Украины по бейсболу высшей лиги в дивизионе В.

В группе «Север» играют три команды, которые сыграли между собой по кругу. «Вороны» Сумы – БК «Полтава» 16:3 «Вороны» - «Восточные викинги» Харьков 20:6 БК «Полтава» - «Восточные викинги» Харьков 9:10