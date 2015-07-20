В Сумах стартовал бейсбольный сезон

В группе «Север» играют три команды, которые сыграли между собой по кругу.
«Вороны» Сумы – БК «Полтава» 16:3
«Вороны» - «Восточные викинги» Харьков 20:6
БК «Полтава» - «Восточные викинги» Харьков 9:10
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Сумские «Вороны» стали призерами чемпионата Украины по бейсболу....
18-19 июля в Сумах прошли игры третьего тура чемпионата Украины по бейсболу в северной группе дивизиона Б....