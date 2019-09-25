Сумские бейсболисты – четвертые в дивизионе «Б»

В мини-турнире принимали участие 4 лучших команды по итогам группового турнира.
Сумские «Вороны», к сожалению, проиграли все три игры: «Одесским морякам» 0:10, «Шмелям-East Side» с Донетчины 11:12 и местному «Ураниуму» 5:21 и в итоге заняли четвертое место.
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