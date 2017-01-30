Сумчане стали меньше травмироваться Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 316 человек.

На предыдущей неделе - 399, в том числе - количество травмированных детей - 27 (за предыдущую неделю - 47).

Из 316 травм: бытовых - 178, уличных - 109, дорожно-транспортных - 2, спортивных - 5, других - 22.

Из 178 бытовых травм: переломов - 46, травм связок - 48, ран - 43, вывихов - 9, других - 32 (за предыдущую неделю - 204).

Из 109 уличных травм: переломов – 30, травм связок – 24, ран - 16, вывихов - 5, других - 34 (за предыдущую неделю - 164).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 7 (за предыдущую неделю - 8 ): ул. Ковпака, ул. Луговая, ул. Троицкая, ул. Богуна, ул. Привокзальная, ул. Заливная, ул. СКД – по 1.