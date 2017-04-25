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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:40136

В Сумах отметили полицейских и активистов

Правоохранители и общественные деятели получили грамоты и благодарности главы Сумской облгосадминистрации за помощь в обеспечении порядка во время празднования Дня памяти и примирения и 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко отметил грамотой заместителя начальника Сумского отдела полиции Дмитрия Зарембу и начальника управления патрульной полиции в г. Сумы Андриана Горбачевского.

Также он вручил благодарности председателю координационно-экспертного совета при главном управлении Национальной полиции в Сумской области Александру Лупинову, председателю общественного объединения «Автомайдан Сумы» Александру Величко, члену общественной организации «Самооборона Майдана» Олегу Хибарному, общественному активисту Павлу Шульге и руководителю общественного формирования «С.П.А.С.» Виктору Пирогову.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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