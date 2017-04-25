В Сумах отметили полицейских и активистов Правоохранители и общественные деятели получили грамоты и благодарности главы Сумской облгосадминистрации за помощь в обеспечении порядка во время празднования Дня памяти и примирения и 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко отметил грамотой заместителя начальника Сумского отдела полиции Дмитрия Зарембу и начальника управления патрульной полиции в г. Сумы Андриана Горбачевского. Также он вручил благодарности председателю координационно-экспертного совета при главном управлении Национальной полиции в Сумской области Александру Лупинову, председателю общественного объединения «Автомайдан Сумы» Александру Величко, члену общественной организации «Самооборона Майдана» Олегу Хибарному, общественному активисту Павлу Шульге и руководителю общественного формирования «С.П.А.С.» Виктору Пирогову.