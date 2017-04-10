На Сумской таможне мыши съели две тонны орехов Две тонны грецких орехов съели мыши, сообщил представитель Сумской таможни во время заседания комиссии по распределению конфискованного имущества.

Товары, которые были задержаны силовиками по фактам нарушений закона в тех или иных делах, впоследствии, по решению суда, должны продаваться на открытом аукционе через электронные торги. Однако, не все товары продаются и не все товары можно продавать. Так, продукты питания сомнительного происхождения без сертификатов качества, товары, изготовленные или ввозимые в Украину с нарушениями прав интеллектуальной собственности: пиратская продукция, подделки известных брендов подлежат уничтожению. Судьбой таких товаров распоряжается специальная комиссия при областном управлении юстиции, куда входят сотрудники исполнительной службы, фискалы, таможенники и представители благотворительных организаций.

Недавно эта комиссия занималась распределением конфиската среди общественных организаций, детских домов семейного типа.

Среди нуждающихся довольно быстро распределили всякого рода обувь, одежду и другие вещи, а затем перешли к вопросу уничтожения. На уничтожение, помимо прочего, попали спирт неизвестного происхождения, сигареты, колбаса, сардельки... и почти две тонны (1957 кг) лущенных грецких орехов. Здесь представители общественности предложили заплатить за сертификацию товара, потому что если такой ценный калорийный продукт пригоден к употреблению, пусть его тогда передадут в школу, детскому саду или детдому. Тем более, что по официальной оценке стоит он больше 170 000 гривен (176 130 грн.) и это по цене 90 грн за 1 кг. А по данным Интернета цена ядер орехов даже вдвое больше.

Но на все предложения, представитель Сумской таможни сообщил, что исследовать уже нечего, потому что орехи эти поели мыши. Вот такие они таможенные мыши! Хотелось бы их увидеть.

По информации журналиста телеканала UA:СУМИ Игоря Стрельцова