Сумскую медицину будут учить немецкой экономии Городской голова Александр Лысенко и директор проекта «Партнерство по модернизации: энергоэффективность в больницах» Грегор Брёмлинг 23 мая подписали меморандум о сотрудничестве между Сумским горсоветом и GIZ, целью которого является консолидация усилий для повышения уровня энергоэффективности городских больниц.

Проект финансирует Правительство Германии. Исполнителем является федеральная компания Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Проект рассчитан на три года (2016 - 2019) и нацелен на энергетическую модернизацию больниц, находящихся в подчинении города. Бюджет проекта составляет 3 млн. евро. Кроме Сум он будет реализовываться еще и в Чернигове. Эти города были определены по итогам конкурсного отбора.

А.Лысенко заверил, что город Сумы будет добросовестным и ответственным партнером проекта. По предварительным подсчетам городского головы, только изменения менеджмента и системы контроля может дать как минимум 10-15-процентную экономию энергоресурсов. Плюс энергетическая модернизация. Г. Брёмлинг отметил, что в дальнейшем опыт сотрудничества в региональном масштабе в рамках проекта будет распространен на национальный уровень.

Как сообщил Грегор Брьомлинг журналистам после подписания меморандума, проект призван содействовать энергетической безопасности и независимости Украины в целом, поскольку направлен на повышение энергоэффективности в такой важной сфере, как медицина. Все усилия будут сосредоточены на поиске потенциалов оптимизации потребления энергии и изменению поведения персонала больниц. В рамках проекта немецкая сторона намерена проводить обучение, предоставлять технические консультации персоналу больниц ответственному за энергоэффективность. Для повышения уровня знаний и наглядного ознакомления с немецкой моделью экономии энергоресурсов будут организованы визиты в Германию. Кроме того, немцы готовы помогать сумчанам с поиском других организаций-доноров для поддержания энергоэффективных начинаний.

По данным и. о. заместителя городского головы, управделами исполкома Степан Пака, сейчас расходы на энергоснабжение городских лечебных учреждений составляют треть бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение. Это 26 млн. грн. в год!

- Сэкономив на оплате услуг по отоплению и горячему водоснабжению, мы сможем направить больше средств на улучшение лечебного процесса и условий пребывания больных в поликлиниках и стационарах, - отметил Степан Пак.

Во время своего первого визита в Сумы в феврале этого года команда проекта обследовала два лечебных учреждения – горбольницу №1 и детскую горбольницу. В этот приезд гости из Германии обследовали городской роддом на ул. Троицкой. Эти три объекта и стали непосредственными участниками проекта.

- Больницы, участвующих в проекте, в итоге должны использовать энергию более эффективно. По такому алгоритму мы сможем работать и в других больницах города, - считает С.Пак.

- Когда наши партнеры увидели, что мы уделяем большое внимание нашим медицинским учреждениям, они поняли: есть смысл помочь нам определить путь, который даст наибольший эффект экономии средств. Мы хотим эффективности работы. Мы готовы этому учиться, - отметил А.Лысенко.