Сумчанка будет работать на Евро-2017 Определились арбитры, которые будут работать на финальной части женского Евро-2017.

Среди 32 рефери и их ассистентов из 18-ти стран есть и украинки. В частности, арбитр Екатерина Монзуль, ассистенты арбитра Александра Ардашева и сумчанка Марина Стрелецкая.

Матчи финальной части женского Евро-2017 будут проходить с 16 июля по 6 августа в Нидерландах, сообщает сайт ФФС.