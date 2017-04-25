Сумчанка будет работать на Евро-2017

Среди 32 рефери и их ассистентов из 18-ти стран есть и украинки. В частности, арбитр Екатерина Монзуль, ассистенты арбитра Александра Ардашева и сумчанка Марина Стрелецкая.
Матчи финальной части женского Евро-2017 будут проходить с 16 июля по 6 августа в Нидерландах, сообщает сайт ФФС.
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