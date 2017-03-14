Лилия Неофитная, которую судят за истязания пациентов, хочет вернуться на работу

20 апреля в Заречный райсуд поступило заявление бывшего руководителя специализированной психиатрической больницы Лилии Неофитной к Сумскому областному совету, коммунальному учреждению «Областная специализированная психиатрическая больница №2» об отмене решения сессии Сумского областного совета об увольнении, восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.
Определением суда от 5 мая по делу открыто производство и было назначено предварительное судебное заседание на 23 мая. Однако в этот день, по ходатайству представителя ответчика, предварительное судебное заседание отложено на 1 июня на 9.20.
Напомним, по делу об истязаниях пациентов, Лилию Неофитную посадили под ночной домашний арест.
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