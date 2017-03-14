Лилия Неофитная, которую судят за истязания пациентов, хочет вернуться на работу Бывший главврач областной психиатрической больницы № 2 под ахтырской Лилия Неофитная, которая подозревается в оставлении в опасности и истязании пациентов, подала в суд на облсовет, который разорвал с ней контракт.

20 апреля в Заречный райсуд поступило заявление бывшего руководителя специализированной психиатрической больницы Лилии Неофитной к Сумскому областному совету, коммунальному учреждению «Областная специализированная психиатрическая больница №2» об отмене решения сессии Сумского областного совета об увольнении, восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Определением суда от 5 мая по делу открыто производство и было назначено предварительное судебное заседание на 23 мая. Однако в этот день, по ходатайству представителя ответчика, предварительное судебное заседание отложено на 1 июня на 9.20.

Напомним, по делу об истязаниях пациентов, Лилию Неофитную посадили под ночной домашний арест.