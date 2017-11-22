Апелляционный суд будет пересматривать решение местного суда по делу об увольнении экс-главврача Ахтырской психбольницы

Напомним: в Ахтырском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Лилии Неофитной. Прокуратура подозревает ее в истязании пациентов и осталении их в опасности.

Напомним; с ноября 2016 по январь 2017 года в отделениях специализированной психиатрической больницы температура воздуха была низкой (от 10 до 18 градусов, при норме 20 градусов). Однако руководитель учреждения не применила никаких действенных мер по решению данной ситуации.

Вследствие неудовлетворительных условий, в частности низкой температуры, пять человек погибли. Установлено, что причиной их смерти стала гнойная пневмония, из-за температуры в палатах ниже нормы. Г-жа Неофитная была осведомлена о содержании больных в условиях недопустимого температурного режима, и сознательно оставляла без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по болезни, сообщала прокуратура Сумской области.