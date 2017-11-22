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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:14332

Апелляционный суд будет пересматривать решение местного суда по делу об увольнении экс-главврача Ахтырской психбольницы

В Сумской апелляционный суд поступила апелляционная жалоба на решение Заречного районного суда г. Сумы, которым было признано незаконным и отменено решение сессии Сумского областного совета об увольнение Лилии Неофитной от должности главного врача Областной специализированной психиатрической больницы № 2.

Решение суда первой инстанции оспаривает Коммунальное некоммерческое предприятие Сумской областного совета «Областной клинический медицинский центр социально-опасных заболеваний». Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 10 марта на 13.00.

Коллегия судей: А.И. Собина, Т.А. Левченко, С.Г. Хвостик.

Напомним: в Ахтырском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Лилии Неофитной. Прокуратура подозревает ее в истязании пациентов и осталении их в опасности.

Напомним; с ноября 2016 по январь 2017 года в отделениях специализированной психиатрической больницы температура воздуха была низкой (от 10 до 18 градусов, при норме 20 градусов). Однако руководитель учреждения не применила никаких действенных мер по решению данной ситуации.

Вследствие неудовлетворительных условий, в частности низкой температуры, пять человек погибли. Установлено, что причиной их смерти стала гнойная пневмония, из-за температуры в палатах ниже нормы. Г-жа Неофитная была осведомлена о содержании больных в условиях недопустимого температурного режима, и сознательно оставляла без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по болезни, сообщала прокуратура Сумской области.

Право Лилия Неофитная

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