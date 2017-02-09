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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине погиб главный энергетик сельхозпредприятия

В селе Суходол Глуховского района на зернотоке произошел несчастный случай, в результате которого погиб главный энергетик сельскохозяйственного предприятия.

Управлением Гоструда в Сумской области создана комиссия, которая в ходе специального расследования установит причины и обстоятельства наступления трагедии.

Согласно сообщению, поступившему в Управление Гоструда в Сумской области, несчастный случай произошел на территории зернотока ООО «Яструбщанское» 22 мая около 15.00. В процессе проведения ремонтных работ зерноочистительной установки предприятия главный энергетик ООО «Яструбщанское», спускаясь по лестнице, упал с высоты около 2 метров. В результате несчастного случая работник получил тяжелые травмы. Жизнь 65-летнего мужчины спасти не удалось. Следует заметить, что погибший имел 43 года стажа работы по профессии.

Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание работодателей на необходимость создания безопасных условий труда, а также подчеркивает важность личной предосторожности, внимательности и бдительности в ходе выполнения работ, сообщает сайт ведомства.

Право Несчастный случай
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