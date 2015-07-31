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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:05208

«Укрнафта» планирует прекратить добычу нефти на Сумщине

В «Укрнафте» рассказали о прекращении добычи нефти на Сумщине.

Новое время сообщает, что «Укрнафта» рассматривает вопрос о прекращении добычи полезных ископаемых, которые находятся на Сумщине.

На шести нефтяных месторождениях скоро должен завершиться срок действия договоров, которые позволяют добывать ископаемые.

По словам экспертов, из-за прекращения добычи люди могут потерять работу. Это приведет к потере около 1500 рабочих мест, а также неуплате одного миллиарда гривен в бюджет.

На Сумщине за год компания добывает на месторождениях почти 254 тыс. тонн нефти, 14 тыс. тонн конденсата, 83 млн кубометров газа и 123 млн кубометров нефтяного газа.

Экономика Укрнафта
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