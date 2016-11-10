В Сумах презентовали книгу «Корнями с Сумщины»Справка

Руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий вручил Почетные грамоты главы облгосадминистрации автору серии гравюр, члену Национального Союза художников Украины Николаю Бондаренко и автору текстов, известном краеведу, председателю СГОО «Сумщина-мир» и Фонда им. Д. Бурлюка Александру Капитоненко за высокий патриотизм, сохранение исторической памяти и весомый личный вклад в создание культурно-исторического достояния Украины.
По словам самого художника Николая Бондаренко, когда после обретения Украиной независимости и открытия архивов стала появляться информация о наших земляках-эмигрантах, об их судьбах и достижениях, он был поражен, что столько известных в мире людей являются выходцами из Сумского края. Поэтому отсюда и появился творческий замысел - портретная галерея земляков, которые не приняли советскую власть и в разное время, начиная от революции 1917 года, вынуждены были уехать за границу. В книге рассказывается о 70 выходцах с Сумщины - поэтах, писателях, художниках, общественно-политических и церковных деятелях, а также инженерах, педагогах, композиторах, врачах, философах, меценатах. В их числе - звезды мирового масштаба Давид Бурлюк - отец украинского футуризма, художник, поэт; Степан Тимошенко - всемирно известный ученый в области теоретической и прикладной механики; Иван Багряный - писатель, художник, политический деятель эмиграции; Олександр Олесь - поэт, драматург, прозаик, переводчик; Василий Кричевский - известный украинский художник и архитектор, профессор.
Николай Михайлович Бондаренко - член Национального Союза художников Украины. Занимается станковой графикой, экслибрисом, иллюстрацией, выполняет работы в технике линогравюры (Линор). В творчестве художника более 500 линоритов и столько же экслибрисов. Широко известны, в частности, циклы работ: «Корнями с Сумщины», «Слово о полку Игореве»; «Шевченкиана», «Уничтоженные храмы Бурынщины», «Лісова пісня» и др. За уникальный по идейному и художественному замыслу цикл работ «Украина -1933: кулинарная книга» Николай Бондаренко награжден орденом «За заслуги» III степени.
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