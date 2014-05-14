В Сумах начнется третий этап гидроиспытаний

С 6 по 18 июня будет проводиться 3-й этап гидравлических испытаний по магистрали № 4, № 3 в районе улиц Привокзальной, Троицкой, Супруна, Воскресенской, площади Независимости.
С 1 по 14 июня - на теплосетях от котельной в районе улиц Роменская, Декабристов.
С 6 по 20 июня - на теплосетях от котельной в районе улиц Г.Кондратьева, Лебединская.
На срок проведения гидравлических испытаний горячее водоснабжение будет прекращено.
Тепловики предупреждают, что на улицах, в усадьбах, подвалах домов, где проходят тепловые сети, в результате испытаний возможны повреждения подземных трубопроводов с возникновением провалов и выбросов сетевой воды на поверхность.
Будьте осторожны, предупреждайте детей об опасности. Не приближайтесь сами и не допускайте детей к провалам и местам выхода воды, сообщайте о таких случаях на АЕДС ООО «Сумытеплоэнерго» по телефонам: 22-13-73, 22-23-39 – круглосуточно, 25-03-98 - с 8-00 до 17-00.
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