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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:07217

В Сумах начнется третий этап гидроиспытаний

ООО «Сумытеплоэнерго» доводит до сведения жителей города и руководителей предприятий, что соответственно распоряжения городского головы № 139-р от 03.05.17 и Правил технической эксплуатации тепловых установок и сетей в июне будут проводиться гидравлические испытания повышенным давлением (16 атмосфер) магистральных и (12 атмосфер) распределительных тепловых сетей.

С 6 по 18 июня будет проводиться 3-й этап гидравлических испытаний по магистрали № 4, № 3 в районе улиц Привокзальной, Троицкой, Супруна, Воскресенской, площади Независимости.

С 1 по 14 июня - на теплосетях от котельной в районе улиц Роменская, Декабристов.

С 6 по 20 июня - на теплосетях от котельной в районе улиц Г.Кондратьева, Лебединская.

На срок проведения гидравлических испытаний горячее водоснабжение будет прекращено.

Тепловики предупреждают, что на улицах, в усадьбах, подвалах домов, где проходят тепловые сети, в результате испытаний возможны повреждения подземных трубопроводов с возникновением провалов и выбросов сетевой воды на поверхность.

Будьте осторожны, предупреждайте детей об опасности. Не приближайтесь сами и не допускайте детей к провалам и местам выхода воды, сообщайте о таких случаях на АЕДС ООО «Сумытеплоэнерго» по телефонам: 22-13-73, 22-23-39 – круглосуточно, 25-03-98 - с 8-00 до 17-00.

Общество Гидроиспытания
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