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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:58118

На Полтавщине жители Сумщины попали в смертельное ДТП

В результате происшествия один человек погиб, еще 5 получили травмы.

В Гадячском районе Полтавской области на трассе Лохвица – Гадяч - Ахтырка 25 мая произошло ДТП, в котором погиб один человек и пятеро получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области. Сообщается, что на трассе произошло столкновение встречных автомобилей: микроавтобуса «Мерседес-Бенц» под управлением 59-летнего жителя города Ромны, и грузовика МАЗ под управлением 55-летнего жителя города Ахтырка.

В результате ДТП водитель микроавтобуса погиб на месте происшествия, еще пятеро его пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо женщин: 25-и, 32-х, 45-ти и 47-ми лет, а также 34-летний мужчина. На данный момент решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. 

Право Дтп
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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