На Полтавщине жители Сумщины попали в смертельное ДТП В результате происшествия один человек погиб, еще 5 получили травмы.

В Гадячском районе Полтавской области на трассе Лохвица – Гадяч - Ахтырка 25 мая произошло ДТП, в котором погиб один человек и пятеро получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области. Сообщается, что на трассе произошло столкновение встречных автомобилей: микроавтобуса «Мерседес-Бенц» под управлением 59-летнего жителя города Ромны, и грузовика МАЗ под управлением 55-летнего жителя города Ахтырка.

В результате ДТП водитель микроавтобуса погиб на месте происшествия, еще пятеро его пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо женщин: 25-и, 32-х, 45-ти и 47-ми лет, а также 34-летний мужчина. На данный момент решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.