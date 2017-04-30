На Полтавщине жители Сумщины попали в смертельное ДТП

В Гадячском районе Полтавской области на трассе Лохвица – Гадяч - Ахтырка 25 мая произошло ДТП, в котором погиб один человек и пятеро получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области. Сообщается, что на трассе произошло столкновение встречных автомобилей: микроавтобуса «Мерседес-Бенц» под управлением 59-летнего жителя города Ромны, и грузовика МАЗ под управлением 55-летнего жителя города Ахтырка.
В результате ДТП водитель микроавтобуса погиб на месте происшествия, еще пятеро его пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо женщин: 25-и, 32-х, 45-ти и 47-ми лет, а также 34-летний мужчина. На данный момент решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
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