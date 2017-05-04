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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:58252

Ахтырчанин обманул двух собутыльников

В Ахтырском районе сотрудники полиции вычислили 35-летнего мужчину, который обманул двух местных жителей.

В дежурную часть Ахтырского отдела полиции обратились сразу двое местных жителей с заявлениями о том, что неизвестный обманул их и забрал мобильные телефоны. И хотя между собой мужчины не знакомы, в полиции рассказывали почти одинаковые истории. По словам заявителей, они случайно знакомились с мужчиной, называвшим себя Сергеем, с которым потом выпивали. После чего новый товарищ просил телефон, чтобы позвонить и вызвать такси или под предлогом позвонить родным, потому что его телефон «сел», а отойдя на несколько метров, исчезал.

Во время проверки, работники полиции вычислили предполагаемого подозреваемого - 35-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого жителя Ахтырского района. В ходе досудебного расследования он признался, что действительно обманом дважды завладел телефонами собутыльников. Полицейским он отдал мобильные, которые правоохранители уже вернули их владельцам. В отношении подозреваемого открыли уголовное производство по ч.2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество
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