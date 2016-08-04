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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:10140

Экологи оштрафовали «Росагроинвест» на четверть миллиона

Госэкоинспекция провела внеплановую проверку фактов, изложенных в коллективном обращении жителей г. Дружба о нарушениях в деятельности ООО «Росагроинвест».

Изложенные в обращении факты были частично подтверждены. Так, при проведении визуального обследования территории предприятия выявлены функционирующие стационарные организованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух трубы от твердотопливных котлов, используемых для отопления административных и производственных помещений.

Проверкой установлено, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляются без разрешения, выявлено размещение отходов в неустановленных местах и размещения минеральных удобрений в поврежденной упаковке (использованы упаковочные материалы размещались в несанкционированном месте на открытом грунте возле склада).

Специалистами инспекции были отобраны пробы воздуха со стационарных организованных источников, а также пробы почвы на четырех земельных участках.

Результаты лабораторных исследований показали значительные превышения во всех пробах почвы следующих показателей: аммоний, нитраты, сульфаты, фосфор.

По результатам проверки должностные лица ООО «Росагроинвест» привлечены к административной ответственности.

За загрязнение земли и за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух рассчитан ущерб на суммы соответственно 226 288 грн. и 32 084 грн. Предприятию предъявлены претензии для добровольного возмещения убытков и направлены предписания по устранению выявленных нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Госэкоинспекция
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