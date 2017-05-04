Петиция за отмену 4-гривненго тарифы в маршрутках набрала за два дня больше 500 голосов В пятницу, 26 мая, сумчанка Анна Горпинич зарегистрировала петицию «Відміна рішення виконавчого комітету СМР про підвищення тарифу на послуги приватних перевізників (маршрутні таксі) у м. Суми».

«На сегодняшний день в Сумах власть и перевозчики объединились против горожан: одни в своих расчетах значительно занижают объем перевозок, другие значительно завышают их стоимость.

По данным перевозчиков общая годовая сумма их затрат для перевозки 32 млн. пассажиров (а это в среднем 12 человек на рейс!) составляет около 140 млн грн. По предположениям власти годовой пассажиропоток больше в два раза (60 млн), но в то же время непонятно, откуда предлагается считать вдвое больший размер затрат (280 млн грн).

При этом ежедневно каждый водитель сдает «хозяину» около 1000 грн «плана» (было 800-1000, после нового конкурса план вырос до 1000-1200), т.е. чистой выручки без учета заправки, собственной зарплаты и мелкого ремонта, оплачиваемого за счет «сверхплана». За год с 300 машин выходит более 100 млн. «левой» необлагаемой налички. И вот именно эти теневые доходы (с которых должны были быть уплачены налоги в городской бюджет), исполком согласовал своим решением, позволив перевозчикам и дальше развивать теневую экономику.

Требование общественности показать реальные затраты, доходы и объем перевозок городскими властями игнорируются! Де-факто по инициативе секретаря горсовета исполкомом было согласовано закладки в тариф плана «левой» прибыли перевозчиков в размере более 100 млн грн. в год.

20 мая 2017 года состоялось общее собрание жителей города Сумы, созванное для обсуждения и решения проблемных вопросов по перевозке пассажиров, возникших из-за систематического игнорирования членами исполнительного комитета городского совета, городским головой, его заместителями и должностными лицами исполнительных органов совета прав и свобод жителей города Сумы при проведении транспортного конкурса, утверждении его результатов, постоянном необоснованном и произвольном повышении стоимости проезда в городском транспорте, работающем в режиме маршрутного такси с 3 до 4 грн.

Общим собранием была принята резолюция, в которой были изложены требования громады. Сумы, а именно:

1. Отменить на ближайшей сессии городского совета стоимость проезда в 4 грн.;

2. Отменить на ближайшей сессии городского совета результаты транспортного конкурса;

3. Определить количество подвижного состава коммунального транспорта (троллейбусы и автобусы), что позволит преодолеть монопольное положение частных перевозчиков в городе и осуществить немедленную закупку такого количества коммунального транспорта за средства городского бюджета. Обеспечить приоритет коммунального транспорта в городе.

4. Организовать и провести транспортный конкурс по перевозке пассажиров в режиме маршрутного такси с условиями, которые обеспечат качество и безопасность перевозки пассажиров и после публичного и открытого обсуждения этих условиях с жителями города (базовое условие такова, что автобусы должны быть не менее 2015 года выпуска);

5. Определить в течение одного месяца пассажиропоток по каждому маршруту движения, как троллейбусов и автобусов, работающих в обычном режиме движения, так и автобусов, работающих в режиме маршрутного такси с привлечением жителей города, представителей общественных объединений, научных учреждений, учебных заведений, экспертов соответствующей квалификации;

6. Отставка исполнительного комитета городского совета, секретаря городского совета, первого заместителя городского головы, заместителей городского головы и проведение служебного расследования относительно должностных лиц исполнительных органов совета, виновных в возникновении проблемных вопросов по перевозке пассажиров.

7. Создание рабочей группы по контролю за выполнением действующих договоров с частными перевозчиками, в состав которой включить 6 представителей общественности, 2 представителя исполнительных органов Сумского городского совета. Взять за основу, что предложения рабочей группы о расторжении договоров с перевозчиками имеют обязательный характер для Сумского городского совета.

Принятая резолюция была передана городскому голове Александру Лысенко для ознакомления и требований громады. К сожалению, пока реакции со стороны городских властей не наблюдается.

Призываем общественность поддержать данную петицию, чтобы заставить городскую администрацию услышать требования жителей и выполнить выше изложенные пункты в полном объеме», - написала сумчанка.

Менее, чем за сутки петиция собрала необходимые 250 подписей, а сейчас их уже 569.