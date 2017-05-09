В чемпионате Сумщины по футболу сыграли второй тур

ФК «Шостка» 0:6 «Виктория» (Николаевка)
«Нефтяник-2» (Ахтырка) 2: 2 «Велетень» (Глухов)
«Альянс» (Липовая Долина) 3:1 «Локомотив» (Конотоп)
«Спартак-Сумбуд» (Сумы) 1:2 «СумГУ» (Сумы)
«Агробизнес ТSК» (Ромны) 1:0 «Локомотив» (Кролевец)
После двух туров лидируют серебряный и золотой призеры прошлого чемпионата – «Виктория» и «Агробизнес ТSК» соответственно – у них по 6 очков. Дальше – «Альянс» - 4 очка, оба «Локомотива» и «СумГУ» - по 3…
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