В чемпионате Сумщины по футболу сыграли второй тур 27 мая состоялись матчи 2-го тура чемпионата Сумской области по футболу.

ФК «Шостка» 0:6 «Виктория» (Николаевка)

«Нефтяник-2» (Ахтырка) 2: 2 «Велетень» (Глухов)

«Альянс» (Липовая Долина) 3:1 «Локомотив» (Конотоп)

«Спартак-Сумбуд» (Сумы) 1:2 «СумГУ» (Сумы)

«Агробизнес ТSК» (Ромны) 1:0 «Локомотив» (Кролевец)

После двух туров лидируют серебряный и золотой призеры прошлого чемпионата – «Виктория» и «Агробизнес ТSК» соответственно – у них по 6 очков. Дальше – «Альянс» - 4 очка, оба «Локомотива» и «СумГУ» - по 3…