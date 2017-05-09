Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:44245

В чемпионате Сумщины по футболу сыграли второй тур

27 мая состоялись матчи 2-го тура чемпионата Сумской области по футболу.

ФК «Шостка» 0:6 «Виктория» (Николаевка)

«Нефтяник-2» (Ахтырка) 2: 2 «Велетень» (Глухов)

«Альянс» (Липовая Долина) 3:1 «Локомотив» (Конотоп)

 «Спартак-Сумбуд» (Сумы) 1:2 «СумГУ» (Сумы)

«Агробизнес ТSК» (Ромны) 1:0 «Локомотив» (Кролевец)

После двух туров лидируют серебряный и золотой призеры прошлого чемпионата – «Виктория» и «Агробизнес ТSК» соответственно – у них по 6 очков. Дальше – «Альянс» - 4 очка, оба «Локомотива» и «СумГУ» - по 3…

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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По тематике

Сегодня 12:33

«Барса» проиграла в Мукачево

28 мая в Мукачево состоялся первый матч плей-офф первой лиги ДЮФЛУ U-19 между местной командой «Мункач» и «Барса» (Сумы)....

В Сумах прокуроры играли в футбол
Вчера 13:11

В Сумах прокуроры играли в футбол

Четыре команды соревновались в отборочном туре турнира по мини-футболу за «Кубок Генерального прокурора Украины»....

28.05.2017 09:51

«Нефтяник» расписал мировую с аутсайдером

Ахтырский «Нефтяник-Укрнефть» 27 мая играл в гостях с ФК «Тернополь»....

26.05.2017 10:07

СНАУ выиграл областную универсиаду

23-25 мая в Сумах прошли соревнования студенческой универсиады по футболу....

26.05.2017 08:54

Сумские школьники вышли в финал «Кожаного мяча»

В Сумах завершились зональные соревнования турнира «Кожаный мяч» среди спортсменов 2004 года рождения....

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Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
13:20 – 40 грн. 15:50 – 45 грн. 18:20 – 50 грн. 20:45 – 50 грн.
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:35 CINETECH+, 2D - 10:00 11:00 14:05
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:30
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн.

Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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