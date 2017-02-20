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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах кровельщик разбился насмерть, упав с крыши больницы

27 мая работник ФЛП, которое специализируется на проведении кровельных работ, при выполнении ремонта карниза упал с крыши главного корпуса Сумской городской больницы №1.

Жизнь мужчины спасти не удалось. Управлением Гоструда в Сумской области создана комиссия, которая в ходе специального расследования установит причины и обстоятельства трагедии, выявит лиц, действия или бездействие которых привели к смерти рабочего.

Согласно сообщению о несчастном случае, поступившего в Управление Гоструда в Сумской области, трагедия произошла 27 мая в 14.30 с работником ФЛП Савченко С.В. Во время выполнения ремонтных работ конструкции карниза на крыше пятиэтажного корпуса КУ «Сумская ГКБ №1» кровельщик упал с крыши. В результате падения 54-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Стоит отметить, что погибший имел 10 лет стажа работы по профессии.

Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание работодателей и работников на необходимость соблюдения правил по охране труда и производственной безопасности ради сохранения драгоценного для каждого человека - жизнь.

Право Несчастный случай
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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