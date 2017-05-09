Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:51182

Шосткинские хоккеисты стали третьими в Виннице

26-28 мая в Виннице прошло сразу два турнира - турнир «Антошка» среди юношей 2005-06 г.р. и турнир «Хоккей 5» среди юношей 2001-02 г.р.

Турнир «Хоккей 5» проводился в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдёт в июле в Польше. В этом турнире победу одержали хозяева, по буллитам выиграв в финале у команды «Старт» из Бердичевского района. Шосткинская «Барса» проиграла по буллитам в матче за 5-ое место.

В турнире среди младших «Барса» заняла третье место.

Спорт Хоккей на траве
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CINETECH+, 3D - 17:35 CINETECH+, 2D - 10:00 11:00 14:05
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
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«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
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«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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