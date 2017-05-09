Шосткинские хоккеисты стали третьими в Виннице

Турнир «Хоккей 5» проводился в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдёт в июле в Польше. В этом турнире победу одержали хозяева, по буллитам выиграв в финале у команды «Старт» из Бердичевского района. Шосткинская «Барса» проиграла по буллитам в матче за 5-ое место.
В турнире среди младших «Барса» заняла третье место.
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