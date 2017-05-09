Шосткинские хоккеисты стали третьими в Виннице 26-28 мая в Виннице прошло сразу два турнира - турнир «Антошка» среди юношей 2005-06 г.р. и турнир «Хоккей 5» среди юношей 2001-02 г.р.

Турнир «Хоккей 5» проводился в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдёт в июле в Польше. В этом турнире победу одержали хозяева, по буллитам выиграв в финале у команды «Старт» из Бердичевского района. Шосткинская «Барса» проиграла по буллитам в матче за 5-ое место.

В турнире среди младших «Барса» заняла третье место.