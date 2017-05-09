В Сумах прошел фестиваль детей-инвалидов «Веселка» 30 мая в Сумском областном театре для детей и юношества прошел областной интеграционный театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Веселка».

Перед началом действа участников приветствовал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

«Именно на этом фестивале демонстрируют свои таланты особые люди - со сложной судьбой, но с невероятным желанием жить, быть активными и полезными», - отметил чиновник.

«Вечелка» сияла детскими талантами. Представление на новый лад популярных и всем известных сказок «Красная шапочка» и «Колобок» никого не оставили равнодушным. Хорошее настроение и гордость за маленьких артистов переполняли сердца присутствующих.

«В фестивале принимают участие более 100 детей нашей области. И каждый из участников в моих глазах уже сегодня - победитель. Ведь мало кому известно, сколько сверхъестественных усилий стоит им каждое сказанное сегодня слово, каждое движение, - подчеркнул Н.Клочко. - Лично я восхищаюсь вами, юные артисты, вашим мужеством и талантом. И спасибо за то, что вы дарите окружающим тепло и праздник».

Поздравили юных артистов также заместитель председателя областного совета Татьяна Головко и руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. А директор Сумского областного центра социальной реабилитации детей-инвалидов Елена Сущенко поблагодарила руководителей области, родителей и педагогов, которые помогали организовать праздник.

«Мне очень приятно, что наш труд имеет такой результат, ведь этот фестиваль проходит в области уже 12 лет подряд», - отметила директор центра.