Маршруточный вопрос все-таки включили в повестку дня За включение в повестку дня проекта решения об отмене решений исполкома по повышению тарифа в маршртуках проголосовали всего 15 депутатов.

Сегодня, 31 мая, на сессии Сумского горсовета депутаты поддержали внесение в повестку дня проекта решения «Об отмене некоторых решений исполнительного комитета». В нем говорилось об отмене решений исполкома от 16 мая 2017 года о повышении стоимости проезда в маршрутках.

За проголосовали 15 из 34 депутатов. Этого оказалось мало, так как нужно было половина от присутствующих. Однако возникал правовая коллизия, так как депутаты доказывали, что нужно всего треть, то есть вопрос должен быть включен.

Люди, пришедшие на сессию, попытались прорваться к трибуне, чтобы заблокировать работу сессии. Однако полицейские не пропустили активистов.

Секретарь горсовета, предложил внести этот проект, предложив рассмотреть вопрос процедурности позже.

Таким образом, вопрос был включен.