В Сумах открылось «Медицинское ралли-2017» Сегодня, 31 мая, в Сумах торжественно открылись Всеукраинские соревнования бригад экстренной медицинской помощи «Медицинское ралли-2017»

Приветствовали участников чемпионата, который начался с официального открытия на площади Независимости, глава областного совета Владимир Токарь, глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, представитель Минздрава…

Спикер областного парламента отметил, что ему приятно, что именно Сумщина принимает финальные соревнования такого уровня. «Сегодня требования к службе скорой и неотложной медицинской помощи растут с каждым годом. Поэтому такие соревнования - это хорошая школа обучения и тренировки, определенные знания, которые вы будете использовать в повседневной работе. Они проводятся для того, чтобы вы делились опытом и еще более качественно оказывали медицинскую помощь нашим гражданам», - отметил Владимир Токарь.

Глава Сумской ОГА Николай Клочко отметил, что наша область имеет высококвалифицированных специалистов, которые оказывают качественную медицинскую помощь жителям края. «Наши достижения признаны Министерством здравоохранения Украины. Согласно рейтингам Минздрава, наша область занимает четвертое место среди областей Украины по показателям развития медицинской отрасли».

От Министерства здравоохранения Украины выступила Татьяна Тимошенко, которая поблагодарила руководство области за организацию соревнований, за то, что на Сумщине поддерживается и развивается экстренная медицинская помощь.

Стартуют соревнования сегодня в селе Ольшанка Сумского района на территории детского лагеря отдыха «Звездный». Участие в них принимают команды из 21 области Украины, гости из Литвы и Казахстана и пять команд будущих медиков из вузов Сум, Харькова, Черкасс, Запорожья и Винницы.

Начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко рассказал, что будут специально подготовлены тренеры, которые будут имитировать минно-взрывную травму, ожоги, ДТП, утопления, поражения током. Все бригады поочередно будут ездить по точкам, где будут инсценированные чрезвычайные происшествия и оказывать медицинскую помощь. Оценивать их профессиональное жюри.

Победителей выберут в трех номинациях: «лучшая» отечественная, иностранная и студенческая команды. Итоги подведут 2 июня.

Впервые в Украине подобные соревнования состоялись в 2008 году.