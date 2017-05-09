Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:40300

В Сумах открылось «Медицинское ралли-2017»

Сегодня, 31 мая, в Сумах торжественно открылись Всеукраинские соревнования бригад экстренной медицинской помощи «Медицинское ралли-2017»

Приветствовали участников чемпионата, который начался с официального открытия на площади Независимости, глава областного совета Владимир Токарь, глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, представитель Минздрава…

Спикер областного парламента отметил, что ему приятно, что именно Сумщина принимает финальные соревнования такого уровня. «Сегодня требования к службе скорой и неотложной медицинской помощи растут с каждым годом. Поэтому такие соревнования - это хорошая школа обучения и тренировки, определенные знания, которые вы будете использовать в повседневной работе. Они проводятся для того, чтобы вы делились опытом и еще более качественно оказывали медицинскую помощь нашим гражданам», - отметил Владимир Токарь.

Глава Сумской ОГА Николай Клочко отметил, что наша область имеет высококвалифицированных специалистов, которые оказывают качественную медицинскую помощь жителям края. «Наши достижения признаны Министерством здравоохранения Украины. Согласно рейтингам Минздрава, наша область занимает четвертое место среди областей Украины по показателям развития медицинской отрасли».

От Министерства здравоохранения Украины выступила Татьяна Тимошенко, которая поблагодарила руководство области за организацию соревнований, за то, что на Сумщине поддерживается и развивается экстренная медицинская помощь.

Стартуют соревнования сегодня в селе Ольшанка Сумского района на территории детского лагеря отдыха «Звездный». Участие в них принимают команды из 21 области Украины, гости из Литвы и Казахстана и пять команд будущих медиков из вузов Сум, Харькова, Черкасс, Запорожья и Винницы.

Начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко рассказал, что будут специально подготовлены тренеры, которые будут имитировать минно-взрывную травму, ожоги, ДТП, утопления, поражения током. Все бригады поочередно будут ездить по точкам, где будут инсценированные чрезвычайные происшествия и оказывать медицинскую помощь. Оценивать их профессиональное жюри.

Победителей выберут в трех номинациях: «лучшая» отечественная, иностранная и студенческая команды. Итоги подведут 2 июня.

Впервые в Украине подобные соревнования состоялись в 2008 году.

Общество
view counter

Новости

Депутаты не сумели отменить 4 гривны в маршрутках
Сегодня 11:44
Статистика: заработная плата в Сумах за год выросла на 40%
Сегодня 15:49
Земля на Набережной р. Стрелка получила хозяина
Сегодня 15:38
В Шостке в ДТП попал 15-летний велосипедист
Сегодня 15:32
Все-таки по 4? Депутаты не захотели обращаться к мэру
Сегодня 15:24
Виставку «Скарби Сумської землі» відкрили у Національному музеї історії України
Сегодня 15:21
В Шостке полиция выехала на семейную ссору, а нашла патроны
Сегодня 15:14
Патрульные начали проводить профилактическую работу в пришкольных лагерях
Сегодня 14:41
Конкурс проектов памятника Героям Майдана приближается к экватору
Сегодня 14:37
На Сумщине селянин перечислил 6 тысяч интернет-мошеннику
Сегодня 13:52
Еще три месяца сумчане будут ездить по 3 гривны?
Сегодня 13:37
Сумские флорболисты стали лучшими в Украине
Сегодня 13:35
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
«Я и ты» Мартен Прово (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 18:10
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
13:20 – 40 грн. 15:50 – 45 грн. 18:20 – 50 грн. 20:45 – 50 грн.
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
«Трио в перьях» Тоби Генкля (Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:35 CINETECH+, 2D - 10:00 11:00 14:05
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
«Охотник с Уолл-стрит» Марка Уильямса (США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:30
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.