Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:41130

Патрульные начали проводить профилактическую работу в пришкольных лагерях

Накануне Международного Дня защиты детей сумские патрульные поздравили детей с праздником и напомнили им о правилах безопасного отдыха на летних каникулах.

Патрульные посетили  пришкольный лагерь СОШ № 24. Инспекторы напомнили детям правила безопасного пересечения проезжей части, отдыха у водоемов и рассказали о дорожных знаках.

В конце общения дети пообещали полицейским быть бдительными и внимательными во время отдыха.

Как и всегда, самым ожидаемым моментом встречи учеников с полицейскими было знакомство с полицейским автомобилем. Посидев в автомобиле, дети могли почувствовать себя настоящими полицейскими. 

Право Патрульная полиция
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