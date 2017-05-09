Патрульные начали проводить профилактическую работу в пришкольных лагерях

Патрульные посетили пришкольный лагерь СОШ № 24. Инспекторы напомнили детям правила безопасного пересечения проезжей части, отдыха у водоемов и рассказали о дорожных знаках.
В конце общения дети пообещали полицейским быть бдительными и внимательными во время отдыха.
Как и всегда, самым ожидаемым моментом встречи учеников с полицейскими было знакомство с полицейским автомобилем. Посидев в автомобиле, дети могли почувствовать себя настоящими полицейскими.
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