В Ахтырке вернули землю горсовету По принципиальной позиции прокуратуры отменено решение о выделении земельного участка, принятое в условиях конфликта интересов.

Как же сообщалось ранее, депутат Ахтырского городского совета признан виновным в совершении коррупционного административного правонарушения, а именно участие в голосовании о предоставлении разрешения на разработку документации по землеустройству в пользу родного брата. На указанное лицо наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 6 800 грн.

Ахтырской местной прокуратурой безотлагательно был заявлен иск о признании незаконным и отмене указанного решения сессии, поскольку оно принято в условиях реального конфликта интересов. Как сообщила прокурор Ахтырской местной прокуратуры Татьяна Федченко, суд согласился с доводами прокуратуры, исковые требования удовлетворены в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры области.