Сумчан приглашают на решающий матч ПФК «Сумы» приглашает на поединок 34-го тура Первой лиги ПФК «Сумы» - ФСК «Буковина», который состоится в пятницу, 2 июня, в 17:00.

Место проведения встречи - стадион «Юбилейный». Эта игра станет заключительной в календарной программе cезона 2016/17, поэтому поединок очень важен для ПФК «Сумы» с турнирной точки зрения.

Сейчас у «Сум» и «Буковины» по 33 очка в турнирной таблице, однако, черновицкая команда находится на одну ступеньку выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей в чемпионате, поэтому, чтобы избежать «зоны вылета» во Вторую лигу, ПФК «Сумы» нужна только победа, и команда нуждается в вашей громкой поддержке!

Напомним, что согласно регламенту ПФЛ, команды Первой лиги, занявшие 16-е (наши как раз здесь), 17-е и 18-е места переходят во Вторую лигу. Команда первой лиги, которая заняла 15-ое место, и команда второй лиги, занявшая четвертое место, участвуют в этапе плей-офф за право участия в первой лиге сезона 2017/18.