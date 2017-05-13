Сумчан приглашают на решающий матч

Место проведения встречи - стадион «Юбилейный». Эта игра станет заключительной в календарной программе cезона 2016/17, поэтому поединок очень важен для ПФК «Сумы» с турнирной точки зрения.
Сейчас у «Сум» и «Буковины» по 33 очка в турнирной таблице, однако, черновицкая команда находится на одну ступеньку выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей в чемпионате, поэтому, чтобы избежать «зоны вылета» во Вторую лигу, ПФК «Сумы» нужна только победа, и команда нуждается в вашей громкой поддержке!
Напомним, что согласно регламенту ПФЛ, команды Первой лиги, занявшие 16-е (наши как раз здесь), 17-е и 18-е места переходят во Вторую лигу. Команда первой лиги, которая заняла 15-ое место, и команда второй лиги, занявшая четвертое место, участвуют в этапе плей-офф за право участия в первой лиге сезона 2017/18.
28 мая в Мукачево состоялся первый матч плей-офф первой лиги ДЮФЛУ U-19 между местной командой «Мункач» и «Барса» (Сумы)....
27 мая состоялись матчи 2-го тура чемпионата Сумской области по футболу....
Четыре команды соревновались в отборочном туре турнира по мини-футболу за «Кубок Генерального прокурора Украины»....
Ахтырский «Нефтяник-Укрнефть» 27 мая играл в гостях с ФК «Тернополь»....
23-25 мая в Сумах прошли соревнования студенческой универсиады по футболу....