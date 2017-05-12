Как голосовали депутаты за отмену 4 гривен в маршрутках

Информируем, как голосовали депутаты за этот вопрос:
1 Косяненко Є.Є. За
2 Мельник В.А. За
3 Лантушенко Д.С. За
4 Левченко Ю.О. За
5 Чепік В.І. За
6 Наталуха Д.О. За
7 Кубрак О.М. Не голосував
8 Рибальченко І.А. Не голосував
9 Хандурін Д.В. За
10 Богодушко Б.І. Не голосував
11 Жиленко В.М. Не голосував
12 Іванов О.О. Не голосував
13 Галаєв Р.М. За
14 Кушнір І.Г. Утримався
15 Лисенко О.М. Не голосував
16 Крамченков А.Б. За
17 Баранов А.В. Проти
18 Перепека І.О. Проти
19 Перепека Ю.О. Не голосував
20 Зименко О.В. Не голосував
21 Гризодуб Г.П. Не голосував
22 Сагач А.Г. Не голосував
23 Губська І.О. За
24 Скоробагатський Є.О. Не голосував
25 Бутенко Д.М. Не голосував
26 Фірсова О.В. Не голосував
27 Рябенков О.В. За
28 Шилов В.О. Утримався
29 Шилов В.В. Не голосував
30 Галицький М.О. За
31 Левченко О.О. Утримався
32 Степченко В.Г. За
33 Бурбика В.О. Не голосував
Итого 13 – За, 2 – против, 3 – воздержались, остальные – не голосовали.
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