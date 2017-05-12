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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:31115

Как голосовали депутаты за отмену 4 гривен в маршрутках

На сайте мэрии появился протокол вчерашнего заседания сессии Сумского горсовета, на котором ключевым вопросом был об отмене решений исполкома о повыщении стоимости проезда в сумских маршрутках.

Информируем, как голосовали депутаты за этот вопрос:

  1                Косяненко Є.Є.     За

  2                  Мельник В.А.     За

  3               Лантушенко Д.С.     За

  4                 Левченко Ю.О.     За

  5                    Чепік В.І.     За

  6                 Наталуха Д.О.     За

  7                   Кубрак О.М.     Не голосував

  8              Рибальченко І.А.     Не голосував

  9                 Хандурін Д.В.     За

 10                Богодушко Б.І.     Не голосував

 11                  Жиленко В.М.     Не голосував

 12                   Іванов О.О.     Не голосував

 13                   Галаєв Р.М.     За

 14                   Кушнір І.Г.     Утримався

 15                  Лисенко О.М.     Не голосував

 16               Крамченков А.Б.     За

 17                  Баранов А.В.     Проти

 18                 Перепека І.О.     Проти

 19                 Перепека Ю.О.     Не голосував

 20                  Зименко О.В.     Не голосував

 21                 Гризодуб Г.П.     Не голосував

 22                    Сагач А.Г.     Не голосував

 23                  Губська І.О.     За

 24          Скоробагатський Є.О.     Не голосував

 25                  Бутенко Д.М.     Не голосував

 26                  Фірсова О.В.     Не голосував

 27                 Рябенков О.В.     За

 28                    Шилов В.О.     Утримався

 29                    Шилов В.В.     Не голосував

 30                Галицький М.О.     За

 31                 Левченко О.О.     Утримався

 32                Степченко В.Г.     За

 33                  Бурбика В.О.     Не голосував

Итого 13 – За, 2 – против, 3 – воздержались, остальные – не голосовали.

Общество Депутаты горсовета Маршрутки Повышение тарифов Подорожание проезда Протокол сессии Сессия горсовета
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