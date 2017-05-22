Сумчанин отделался штрафом за попытку подкупить пограничника

Напомним, что недавно в пгт Краснополье Сумской области по сообщению сотрудников внутренней и собственной безопасности пограничного ведомства, в рамках уголовного производства по ст. 369 УК Украины, охранниками границы совместно с ВБКОЗ УСБУ в Сумской области и прокуратурой при попытке передачи средств в размере 150 долларов США задержали 34-летнего правонарушителя - местного жителя Сумщины.
Последний пытался дать взятку офицеру-пограничнику с целью дальнейшего избежания процедуры контроля пересечения им государственной границы Украины вне пунктов пропуска, а также за не привлечение его к ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины и перемещение товаров народного потребления вне пограничного и других видов контроля.
Исследовав материалы дела и допросив участников судебного производства, суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемым гражданином, и назначил ему согласованное наказание в виде штрафа в размере 600 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 10 200 гривен.
Сейчас решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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