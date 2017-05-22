В Сумах машина попалась в дорожную ловушку

Дорожники, которые занимаются строительством дороги по ул. Парковая от ул. Боровая до ул. Басовская уже успели сделать тротуары из плитки и кое-где подсыпать щебень. Но не этом участке. Автомобиль, выезжавший с ул. Водная попросту завис над пропастью, которую на выходные оставили дорожники, не оставив никаких предупреждающих знаков.
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