Чиновники обещают остановку на Римского-Корсакова до конца июня До 30 июня подрядчики обещают установить новую остановку на ул. Римского-Корсакова.

Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

- Договора подписаны, до 30 июня подрядчики сделают, - пообещал он. – Там будет остановочная площадка и павильон.

Напомним, по этому поводу была электронная петиция. Сама же остановка пострадала несколько лет назад в результате неизвестного ДТП.