Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:17426

Чиновники обещают остановку на Римского-Корсакова до конца июня

До 30 июня подрядчики обещают установить новую остановку на ул. Римского-Корсакова.

Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

- Договора подписаны, до 30 июня подрядчики сделают, - пообещал он. – Там будет остановочная площадка и павильон.

Напомним, по этому поводу была электронная петиция. Сама же остановка пострадала несколько лет назад в результате неизвестного ДТП.

Общество Остановка
view counter

По тематике

В Сумах снесло крышу остановки
26.04.2017 13:45

В Сумах снесло крышу остановки

В Сумах из-за сильного порыва ветра на остановке общественного транспорта сдуло крышу....

Сумчанин показал «остановку» на Химике
29.03.2017 16:32

Сумчанин показал «остановку» на Химике

Сумчанин Александр Фесенко поблагодарил мэра Сум за остановку, расположенную на ул. Римского-Корсакова....

06.02.2017 09:35

Сумские власти решили искоренить остановку напротив «Лавины» штрафами

На прошлой неделе прошла проверка перевозчиков относительно использования ими несанкционированной остановки напротив ТРЦ «Лавина»....

26.12.2016 10:29

Сумские маршрутки продолжают останавливаться напротив «Лавины»

Несмотря на отсутствие законной остановки напротив ТРЦ «Лавина», водители маршруток продолжают подбирать и высаживать пассажиров в месте февральской трагедии....

19.12.2016 09:30

Все для людей: в Сумах не хотят делать остановку напротив «Лавины»

Городские власти отказались от идеи оборудовать остановку напротив ТРЦ «Лавина»....

Новости

«Согор» не сдается: появился проект решения о повышении тарифа до 5 грн
Сегодня 18:55
Одному перевозчику в Сумах снизили тариф до 3 грн
Сегодня 16:08
Суд мэрии не указ: проезд в маршрутках «Согора» по-прежнему по 4 грн
Сегодня 19:13
Полиция оперативно раскрыла ночной разбой
Сегодня 17:53
Сумчан предупреждают о высоком уровне пожарной опасности
Сегодня 17:17
Сумские медики снова выиграли гонки бригад скорой помощи
Сегодня 17:09
Генерал СБУ: чергові напади на Юлію Тимошенко є безпідставними та не мають жодних правових перспектив
Сегодня 17:07
За выходные полицейские поймали 14 воров
Сегодня 16:54
В Сумах полиция оперативно раскрыла грабеж
Сегодня 16:29
Суми найдовше серед інших міст тримали найнижчий тариф на проїзд у маршрутках
Сегодня 16:16
На Сумщине браконьеры наловили рыбы почти на 17 тысяч
Сегодня 15:49
На Сумщине полиция задержала мошенника-взяточника
Сегодня 15:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
11:00 – 40 грн. 16:00 – 45 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 16:15 17:00 18:00 CINETECH+, 2D - 10:15 14:30
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
14-05 - 40 грн. 21-00 - 50 грн.
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
"Чудо-женщина" Пэтти Дженкинс (США, 2017)
Кино Космос
16:20 – 45 грн. 21:15 – 50 грн.
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
"Подводная эра" Джулио Сото Гарпид (США, Испания, Бельгия, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоакима Роннинга (США, 2017)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:00 – 45 грн. 18:55 – 50 грн.
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
«Чужой: Завет» Ридли Скотта (США, 2017)
Кино Дружба
12-20 - 40 грн. 17-00 - 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.