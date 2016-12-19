Чиновники обещают остановку на Римского-Корсакова до конца июня

Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.
- Договора подписаны, до 30 июня подрядчики сделают, - пообещал он. – Там будет остановочная площадка и павильон.
Напомним, по этому поводу была электронная петиция. Сама же остановка пострадала несколько лет назад в результате неизвестного ДТП.
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