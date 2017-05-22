Сегодня, 7 июня, в суд поступило апелляционная жалоба на постановление по обеспечению иска по делу о приостановлении действия решения исполнительного комитета Сумского горсовета № 260 «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ЧП «Согор» от 16 мая 2017 года.
Апелляционную жалобу подано частным предприятием «Согор», которое является третьим лицом по делу, не заявляющим самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика.
Напоминаем: 6 июня постановлением суда приостановлено действие решения исполнительного комитета Сумского городского совета № 260 «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ЧП «Согор» от 16 мая 2017 года.
Председательствующий судья Грищенко О.В.
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