Сумчанам перечислили государственную соцпомощь семьям с детьми 7 июня была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам, временная государственная помощь детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства за июнь 2017 года.

Средства можно получить в учреждениях банков уже с 8 июня.