Сумчанам перечислили государственную соцпомощь семьям с детьми

Средства можно получить в учреждениях банков уже с 8 июня.
Во вторник, 23 мая, была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми за май 2017 года....
В среду, 10 мая, была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми за май 2017 года....
На прошлой неделе обеспечено перечисление средств для выплаты ежегодной денежной помощи ветеранам войны к 9 Мая....
В пятницу, 7 апреля, в Сумах была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми за текущий месяц....
22 марта была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми....