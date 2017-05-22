«Барса» стартовала с ничьей

В первый день было сыграно два матча. Первыми встретились сумская «Барса» и харьковский «УФК-Олимпик». Этот матч выдался сложным для наших футболистов. Уже на 6-ой минуте подопечные Александра Игумнова и Валерия Попова допустили ошибку, и соперник открыл счет. «Барса» отыгралась на 41-ой минуте. Автором забитого мяча стал Николай Бужин.
После перерыва наши футболисты имели шансы неоднократно вырваться вперед, но на 70-ой минуте пропустили второй раз. В который раз спасать свою команду от поражения взялся Ярослав Сидоренко. В конце матча, на 85-ой минуте он сравял - 2:2.
Во втором поединке сошлись ФК «Львов» и ФК «Черкасский Днепр». Матч также завершился ничьей - 1:1.
Во втором туре, матчи которого состоятся 8 июня сыграют:
«УФК – Олимпик» - ФК «Черкасский Днепр» в 16.00;
ФК «Барса» - ФК «Львов» в 18.00.
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