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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:09123

«Барса» стартовала с ничьей

7 июня в Поляне (Закарпатье) стартовал финальный турнир Всеукраинских соревнований по футболу среди команд юниоров U-19 (Первая лига).

В первый день было сыграно два матча. Первыми встретились сумская «Барса» и харьковский «УФК-Олимпик». Этот матч выдался сложным для наших футболистов. Уже на 6-ой минуте подопечные Александра Игумнова и Валерия Попова допустили ошибку, и соперник открыл счет. «Барса» отыгралась на 41-ой минуте. Автором забитого мяча стал Николай Бужин.

После перерыва наши футболисты имели шансы неоднократно вырваться вперед, но на 70-ой минуте пропустили второй раз. В который раз спасать свою команду от поражения взялся Ярослав Сидоренко. В конце матча, на 85-ой минуте он сравял - 2:2.

Во втором поединке сошлись ФК «Львов» и ФК «Черкасский Днепр». Матч также завершился ничьей - 1:1.

Во втором туре, матчи которого состоятся 8 июня сыграют:

«УФК – Олимпик» - ФК «Черкасский Днепр» в 16.00;

ФК «Барса» - ФК «Львов» в 18.00.

Спорт «Барса» Футбол
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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