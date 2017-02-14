Сумской вуз в топ-1000 университетов мира Согласно QS World University Rankings 2018, Сумской государственный университет - среди 3% лучших университетов мира.

Международный рейтинг QS World University Rankings, который считается одним из самых авторитетных в мире, четвертый год подряд подтверждает позиции Сумского государственного университета среди лучших университетов мира и Украины.

Среди украинских вузов СумГУ оценен на 5-й позиции среди 6 университетов, которые уже несколько лет подряд неизменно входят в рейтинг (ХНУ им. Каразина, КНУ им. Т. Шевченко, НТУУ «КПИ им. И. Сикорского», НТУ «ХПИ», СумГУ, ДонНУ им. В. Стуса). В то же время общее количество украинских вузов в базе QS выросла уже до 27.

Согласно результатам нынешнего исследования британской компании QS, Сумской государственный университет был классифицирован на 801-1000 месте. Сумской вуз отмечен как университет с высокой научной продуктивности, преодолев все необходимые квалификационные барьеры. «Принимая во внимание, что в мире насчитывается примерно 26 000 вузов, Сумской государственный университет находится среди лучших 3% университетов мира», - отмечается в аналитическом отчете QS.