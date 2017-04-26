Полиция предупреждает водителей о непогоде

По прогнозам синоптиков, 10 июня в Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, ночью также в Одесской и Николаевской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Обращаемся к участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.
Помните, что в сильный дождь лучше остановиться и переждать непогоду. При остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.
При недостаточной видимости, особенно с наступлением сумерек, водителям и пешеходам рекомендуем обязательно выделить себя на дороге. Водители должны заранее включить на своих автомобилях габаритные огни, ближний свет фар или противотуманные фары, а пешеходы - использовать светлую одежду и по возможности световозвращающие элементы, что позволит водителям заблаговременно увидеть их на дороге и соответственно среагировать, сообщает Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.
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