В Сумах монополизировали рынок поверки счетчиков С 12 июня КП «Горводоканал» начинает работу по плановой поверке счетчиков холодной воды силами и средствами коммунального предприятия.

В соответствии с Законом Украины «О метрологии и метрологической деятельности» периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) средств измерительной техники (счетчиков холодной воды), которые являются собственностью физических лиц, осуществляются за счет субъекта хозяйствования. Компания, предоставляющая услуги по водоснабжению ¬ в Сумах это КП «Горводоканал».

Согласно ст. 17 данного Закона, который вступил в силу 1 января 2016 года, источником финансирования поверки, обслуживания и ремонта (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) средств измерительной техники являются тарифы на водоснабжение. Начиная с 29 января 2016 года (дата изменения тарифа) для многоэтажных домов и с 15 апреля 2017 года для частного сектора поверка приборов учета включена в тариф.

Начиная с 12 июня 2017 года КП «Горводоканал» начинает плановую поверку счетчиков холодной воды силами и средствами этого коммунального предприятия.

По желанию абонентов КП «Горводоканал» имеет возможность проводить плановую поверку приборов учета холодной воды без демонтажа (не снимая счетчик) и со снятием счетчика.

При необходимости прохождения периодической поверки приборов учета и согласования даты выхода оператора, который имеет при себе договор с КП «Горводоканал» для проведения работ по поверке счетчиков, потребитель будет уведомлен по телефону. Потребителю необходимо в согласованное время предоставить доступ представителю коммунального предприятия к месту установки средств измерительной техники.

По результатам проведенной поверки средств учета холодной воды потребитель получает Свидетельство о поверке рабочего средства измерительной техники или справку о непригодности средства измерительной техники по адресу: г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 9, 1-й этаж, каб. №12 (тел.: 700-693,050-307-57-61) через 30 календарных дней со дня составления акта, который выдается оператором при осуществлении поверки.

На предприятии отмечают, что в случае, когда потребитель осуществляет поверку счетчиков холодной воды в сторонней организации, возврат средств, затраченных на поверку, КП «Горводоканал» не проводит.

Тел. для справок: 700-156, 700-157, 700-158.