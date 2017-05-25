В Сумах пьяный водитель убежал с места аварии Патрульные разыскали и привлекли к ответственности нетрезвого виновника ДТП.

Сообщение о ДТП на улице Героев Сумщины патрульные получили 8 июня, около часа ночи. Прибыв на место ДТП, инспекторы выяснили, что водитель автомобиля темного цвета допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21070, после чего оставил место происшествия.

Когда патрульные оформляли ДТП, то заметили проезжающий рядом автомобиль ВАЗ-210994 темного цвета, который двигался на почти спущенном колесе и имел механические повреждения. Стражи порядка догнали и остановили указанный автомобиль на проспекте Тараса Шевченко.

Водитель имел признаки алкогольного опьянения. На вопрос о механических повреждениях он сообщил, что только попал в ДТП на соседней улице, а оставил место ДТП из-за равнодушия к данному факту. От прохождения освидетельствования мужчина отказался в присутствии свидетелей.

Патрульные составили на жителя областного центра админматериалы по статье 122-4 (оставление места ДТП), 124 (совершение ДТП) и 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.