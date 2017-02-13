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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:0092

В Сумах растет число травмированных

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактические заведения города - 398 человек.

Это больше на 6%, чем на предыдущей неделе - 374, в том числе количество травмированных детей - 48 (за предыдущую неделю - 55).

Из 398 травм: бытовых - 226, уличных - 144, производственных - 1, дорожно-транспортных - 2, спортивных - 1, другие - 24. Из 226 бытовых травм: переломов - 54, травм связок - 41, ран - 74, вывихов - 9, другие - 48 (за предыдущую неделю - 221). Из 144 уличных травм: переломов - 55, травм связок – 30, ран - 25, вывихов - 4, другие - 30 (за предыдущую неделю - 138).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 7 (за предыдущую неделю - 8 ): ул. Леваневского, ул. Горького, пр. Курский, ул. Героев Крут, ул. Харьковская, ул. Сергея Табалы, ул. Парковая – по 1.

Общество Травматизм
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CINETECH+, 3D - 11:45 16:50 CINETECH+, 2D - 10:15

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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