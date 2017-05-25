В Сумах недострой угрожает жителям Лушпы Земельный участок на пр. Лушпы, огороженный уже 4 года, угрожает жизни и здоровью соседей.

Об этом сообщил директор КП «Горводоканал», депутат горсовета Анатолий Сагач сегодня, 12 июня, на аппаратном совещании в мэрии.

- У меня есть вопрос по незаконченному строительству по Лушпы, 32/2, - начал он. – На сегодня там уже КамАЗ мусора в пакетах, не знаю, может, там свозят со всех окрестностей. Там уже вонь такая, что люди уже не могут. Ко мне уже люди приходят, что будет в 30-градусную жару. Поэтому приглашаю полицию и инспекцию по благоустройству. Этот предприниматель, г-н Дейненка, уже вторую неделю приходит на земельную комиссию, чтобы ему продолжили срок договора аренды. Он есть, есть его адрес, телефон, есть кому его штрафовать, штрафуйте его хоть каждый день, пока не наведет порядок за своим забором, который лежит сегодня прямо на пешеходной дорожке. Дети туда лазят.

- Давайте вернем земельный участок, - предложил первый заммэра Сум Владимир Войтенко.

- Если месяц ничего не сделаете, они придут сюда, а мы будем объяснять. Четыре года идет строительство, четыре года там полная срака.

- Что-что? – уточнил В.Войтенко, чем вызвал хохот в зале. – Давайте все-таки создадим рабочую группу и вернем земельный участок городу.