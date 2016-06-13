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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:3915

В Сумах косят траву по виртуальным графикам

Сумских чиновников уличили во лжи о покосе травы в городе.

Летом департамент инфраструктуры города каждую неделю отчитывается об огромных площадях покоса травы в городе коммунальными предприятиями и частными жэками. Так было и сегодня, 12 июня.

- Ситуация с покосом травы? – спросил первый заммэра Сум Владимир Войтенко у директора департамента инфраструктуры Григория Яременко.

- Покос травы проводится в плановом режиме, - ответил тот. – Согласно графику, который нам предоставили коммунальные предприятия и обслуживающие организации.

- На 100% выполняется? – уточнил заммэра.

- Нет, есть отставание, но мы наверстаем, - потупил взгляд чиновник.

Заммэра поинтересовался ситуацией у директоров ЖЭКов. Почти все отчитались о выполнении и даже перевыполнении планов, пожаловавшись на быстрый рост травы.

- Прошу вас усилить контроль, - обратился В.Войтенко к г-ну Яременко.

- Есть вопрос, - попросилась заммэра Ольга Волошина. – Месяц назад я направила Григорию Ивановичу служебную записку, в которой просила, чтобы мне предоставили графики покоса травы, чтобы с инспекцией по благоустройству мы могли следить за этим процессом. Я получила ответ: в связи с нестабильными климатическими погодными условиями график на месяц составить не можем. График делается каждый день, его можно узнать по телефону. В пятницу  в 10 часов прошу: дайте мне график на сегодня. Работник департамента говорит: мне нужно время, чтобы этот график вам составить. Тогда, сослано какому графику они работают? В структурных подразделениях такие графики есть, в департаменте инфраструктуры такого графика нет.

Общество Покос травы
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