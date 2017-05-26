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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5767

В авто жителя Тростянца полицейские нашли оружие и наркотики

По данному факту в полиции уже открыли два уголовных производства по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины.

В Тростянце полицейские остановили автомобиль марки «ВАЗ-2103» под управлением 36-летнего местного жителя. Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили в его автомобиле стартовый пистолет, переделанный для стрельбы резиновыми пулями и семь патронов калибра 9 мм и порошкообразное вещество, похожее на амфетамин.

«На место происшествия сразу была направлена следственно-оперативная группа, - комментирует Юрий Безуглый, и.о. начальника Тростянецкого отделения полиции. - Оружие и наркотики работники полиции изъяли и направили на исследование, а водитель направили в отделение полиции для дачи объяснений. Владелец автомобиля рассказал, что амфетамин он приобрел для собственного пользования, а пистолет возил для самозащиты».

По данным фактам следователи уже открыли два уголовных производства по ч.1 ст. 309 «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств без цели сбыта» и по ч.1 ст.263 «Незаконное изготовление, переработка огнестрельного оружия» Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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