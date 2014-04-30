В Курском микрорайоне заработал пункт выдачи молочной кухни Отдел здравоохранения сообщает о том, что с понедельника, 12 июня, в Курском микрорайоне заработал пункт выдачи детского молочного питания.

Он расположен в поликлинике № 4 (ул. Ковпака, 7). Для оформления заявления на получение молочных продуктов необходимо обратиться в администрацию городской клинической больницы № 4.