В Курском микрорайоне заработал пункт выдачи молочной кухни

Он расположен в поликлинике № 4 (ул. Ковпака, 7). Для оформления заявления на получение молочных продуктов необходимо обратиться в администрацию городской клинической больницы № 4.
Такой срок поставил мэр Сум перед отделом здравоохранения....
Мэр Сум Александр Лысенко поручил проработать вопрос возобновления доставки детского питания в детскую поликлинику в Курском микрорайоне....
В связи с существенным повышением цен на топливо КУ «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» не в состоянии транспортировать...