Молочная кухня в Сумах будет оставаться закрытой до конца карантина Молочная кухня в Сумах будет закрыта минимум до 28 февраля, дальше его судьбу еще не решили.

Суспільне узнавало, что о закрытии заведения думают те, кто ею пользовались, и нужна ли она по мнению врачей.

Валентина имеет двоих детей. Продукцией молочной кухни начала кормить старшего сына с 2017 года. И пользовалась ею до закрытия в марте этого года. Младший сын Валентины блюда из молочной кухни так и не попробовал.

«Нам очень нравилось, что каждый день свежая продукция. И малышу нравилось, и мама не парилась. Мы начинали с творожков, потом добавился кефир, молочко. Мы выходили на сумму 400 гривен: 2 молока, кефир, творожок. Если ходить по магазинам , оно будет дороже и не то качество», - рассказывает Валентина Манжос, которая пользовалась молочной кухней.

По словам еще одного потребителя заведения, Василия Тарасенко, на молочной кухне покупать продукцию очень выгодно. И ребенок мог питаться тем, что назначал врач.

«Ребенок с большим удовольствием это все ел. Бежит к этой кухне и говорит: «Баба, дед, творожок или кефир!» По всем райцентрам, кругом все это работает. А в областном центре не работает», - говорит Василий.

Сейчас помещение молочной кухни на ул. Супруна открыто. Здесь есть часть работников, но продукцию не производят с марта.

«Просто карантин. Все вопросы, пожалуйста, к администрации. Производство приостановлено, люди трудоустроены. Они работают в поликлинике, на заменах, сейчас такое время, что есть чем заняться», - отмечает заведующая молочной кухни Надежда Грымайло.

Врач-педиатр Татьяна Шевченко считает, что сейчас ассортимент продуктов в супермаркетах или специализированных магазинах значительно шире, чем на молочной кухне. И для семей, имеющих средства купить детское питание, нет нужды в постсоветской системе.

«Но, к сожалению, многие семьи сейчас не имеют средств, чтобы покупать импортное дорогое питание. Для таких семей молочная кухня могла бы быть полным спасением, чтобы дети росли здоровыми и полноценно питались», - также отмечает она.

Суспільне обращалось к пресс-cекретарю городского совета Ольги Семенистой с вопросом о будущем молочной кухни. Ответ: до завершения карантина (пока до 28 февраля) кухня работать не будет. Такое решение принял исполком 17 марта этого года. О работе кухни после карантина - это решат позже в зависимости от «эпидемиологической и финансовой ситуации».