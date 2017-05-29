Пьяная сумчанка без прав въехала в детскую площадку

Инцидент произошел во дворе дома по ул. Глинки, 11 около 19.50. Автомобиль «Пежо», за рулем которого была 40-летняя женщина без прав (так как она вообще не получала их) въехала сначала в скамейку возле подъезда, едва не наехав на сидевший на ней людей, затем проехала по газону и выехала на детскую площадку, чуть не задави нескольких игравших на ней детей.
Сейчас на месте работают два экипажа патрульной полиции, которые составляют админматериалы на женщину и хозяина авто, который таким образом пытался научить ее водить. В крови женщины обнаружен алкоголь – 0,37 промилле, что почти в два раза превышает норму.
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