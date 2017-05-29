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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:28252

Пьяная сумчанка без прав въехала в детскую площадку

Сегодня, 14 июня, в Сумах произошло ДТП с участием автомобиля такси «Пежо».

Инцидент произошел во дворе дома по ул. Глинки, 11 около 19.50. Автомобиль «Пежо», за рулем которого была 40-летняя женщина без прав (так как она вообще не получала их) въехала сначала в скамейку возле подъезда, едва не наехав на сидевший на ней людей, затем проехала по газону и выехала на детскую площадку, чуть не задави нескольких игравших на ней детей.

Сейчас на месте работают два экипажа патрульной полиции, которые составляют админматериалы на женщину и хозяина авто, который таким образом пытался научить ее водить. В крови женщины обнаружен алкоголь – 0,37 промилле, что почти в два раза превышает норму.

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Право Дтп
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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