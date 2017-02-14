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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:3931

На сумской границе задержали трех россиян-нелегалов

За минувшие сутки пограничники Сумского отряда в трех случаях задержали четырех нарушителей государственной границы Украины.

В Глуховском районе совместный пограничный наряд, в состав которого вошли участковый инспектор пограничной службы отдела «Сопычь» и сотрудники Нацполиции, во время несения службы неподалеку н.п. Белокопытово, задержал двух граждан России - 38-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, которые незаконно пересекли границу с территории России на территорию Украины пешком вне установленных пунктов пропуска. Кроме этого, установлено, что мужчина не имел при себе ни одного документа, удостоверяющего личность.

Сегодня ночью в Середина-Будском районе пограничный патруль от отдела «Середина-Буда» неподалеку от границы с помощью прибора ночного видения обнаружил и задержал 32-летнего гражданина Украины, который пытался незаконно попасть на территорию России.

Также сегодня утром в Сумском районе пограничники отдела «Юнаковка» у границы на направлении неподалеку н.п. Владимировка задержали 34-летнего гражданина России, который незаконно пересек госграницу из России в Украину вне установленных пунктов пропуска.

За незаконное пересечение и за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на трех правонарушителей составлены соответствующие административные материалы. Гражданин России, который не имел при себе документов, задержан до трех суток для установления личности, после чего за незаконное пересечение государственной границы Украины также будет привлечен к административной ответственности.

Всего с начала года пограничники Сумского отряда задержали 148 нарушителей государственной границы, из них 14 нелегальных мигрантов ,сообщает госпогранслужба.

Право Граница
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