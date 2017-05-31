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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:51139

На Шосткинщине ураган выломал 170 гектаров леса

Стихия бушевала на территории Клышковского сельсовета, возле села Московское, в субботу, 10 июня.

По данным ДП «Шосткинский агролесхоз», ветровал-бурелом повредил лес на площади около 170 га. Местами деревья вывернуты с корнем, еще часть – сломлены пополам.

Специалисты ДП «Шосткинский агролесхоз» отмечают, что ветровалы (когда деревья выворачивает с корнем) и буреломы (когда ломаются стволы деревьев) в нашей местности не редкость и бывают почти ежегодно. В основном, летом, после длительной жары, с грозами приходят сильные ветра, которые и причиняют лесным насаждениям большой вред.

Как отмечает директор ДП «Шосткинский агролесхоз» Петр Костюченко, сейчас все силы и средства предприятия брошены на устранение последствий, нужны дополнительные затраты, чтобы спасти древесину.

— Сломленным деревьям всего по 60-70 лет, тогда как технической спелости дерево достигает лишь к 80-ти. Необходимо в короткие сроки убрать деревья и переработать на древесину, т.к. в жару она начнет синеть и потеряет товарный вид. Всю древесину обязательно спасем, отправим на переработку, на изготовление пиломатериалов, — объясняет главный лесничий ДП «Шосткинский агролесхоз»Сергей Ходьков.

Сейчас лесное хозяйство планирует проведение выборочно-санитарных рубок. Ведут работы по отведению участков под санитарные рубки, оформляют разрешительные документы, будет создана специальная комиссия для обследования. После приступят к ликвидации поваленных деревьев, выборочно-санитарным рубкам.

Понадобятся еще годы работы, пока восстановят лес. Участки сплошной вырубки после стихийного явления засадят новыми саженцами. Там, где деревья сломлены местами, их уберут, а остальные вокруг еще будут расти до возраста технической спелости. Лет через 15-20 их можно будет спилить на древесину и весь участок подготовить под посадку молодого леса, пишет shostka.info.

Общество Лесоповал Непогода Ураган
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