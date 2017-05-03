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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:38119

В Сумах не хотят отказываться от «порочной» практики ямочного ремонта дорог

Получила ответ городских властей оналйн-петиция «Запретить автодору ямочный ремонт дорог».

Сумчанин Дмитрий Река просил: «Пришла весна и разбитые дороги начали латать... в том числе на тех участках, о которых писались петиции (например пересечение Курской и Ветрова (Воровского). Но качество ремонта далеко от идеала. Вызывает вопросы не только текущее качество ремонта, но и то, как долго хотя бы такое состояние «отремонтированных» дорог сохранится.

А всему виной подход к ремонту дорог. Считаю, ямочный ремонт дорог порочной практикой, которая лишь создает видимость решения проблемы и приводит к расходованию средств впустую. На практике, отремонтированные таким образом дороги не обеспечивают нужного качества покрытия, безопасности, и быстро опять приходят в полную негодность.

В свете того, что финансовые возможности городского бюджета улучшились, а состояние дорог все еще неудовлетворительное, предлагаю запретить автодору практику ямочного ремонта. Вместо этого, поврежденные участки дорог должны ремонтироваться участками от одной стороны дороги до противоположной и протяженностью не менее 10 метров.

Для общественного контроля за состоянием дорог, создать Интернет-ресурс с картой города, где каждый житель сможет разместить свои отзывы по состоянию дорог с фото и привязкой к карте. А городские власти должны будут реагировать на такие отзывы. На этом же ресурсе автодор должен отчитываться по каждому отремонтированному участку дороги с указанием характеристик ремонта (размер отремонтированного участка, использованные материалы, толщина асфальтового покрытия и пр.).

С течением времени можно будет увидеть, как долго какой участок дороги прослужил после ремонта и сделать выводы».

Ответ на электронную петицию:

«На вашу петицию о запрете ямочного ремонта дорог, которая 24 мая 2017 года набрала необходимое количество подписей, сообщаем, что практика ямочного ремонта проезжей части дорог работает не только в Украине, но и в странах Европы и Америки.

В зимне-весенний период значительно разрушается асфальтовое покрытие, и появляются ямы. Если же запретить выполнение текущего ремонта, а выполнять только капитальный ремонт, необходимые значительные средства (полностью бюджет города не за один год) и соответствующие материально-технические ресурсы в г. Сумы в настоящее время отсутствуют. Учитывая, что значительное количество автомобильных дорог города находится в аварийном состоянии, с запретом ямочного ремонта необходимо будет перекрыть и запретить вообще движение всех транспортных средств, а на средства, выделяемые из городского бюджета на капитальный ремонт, будет выполнено только незначительный процент. Поэтому, запрет ямочного ремонта проезжей части улиц г. Сумы нецелесообразен. Гарантийный срок на ямочный ремонт, согласно ДБН, не распространяется».

Общество Петиция Ремонт дорог Ямочный ремонт
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