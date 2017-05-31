Сумчанин подал в суд на исполком еще по одному маршрутчику Назначено к рассмотрению одно из дел об отмене повышения тарифа на услуги по перевозке пассажиров.

16 июня 2017 года постановлением судьи назначено к судебному разбирательству административный иск гражданина С. к исполнительному комитету Сумского городского совета о признании противоправным и отмене решения исполнительного комитета Сумского городского совета № 256 «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, работающих в обычном режиме ЧП Олейник А.» от 16 мая 2017 года, сообщает пресс-служба Заречного районного суда в г. Сумы.

Судебное заседание назначено на 10 часов. 00 мин. 29 июня 2017.

В этот же день постановлением суда отказано в удовлетворении ходатайства представителя истца С. об обеспечении иска путем остановки до вступления постановления суда в законную силу в этом деле действия вышеуказанного решения исполнительного комитета Сумского городского совета.

Так избранный истцом способ меры обеспечения иска путем приостановления действия оспариваемого решения ответчика является фактическим решением дела к рассмотрению ее по существу.

Решение, которое является предметом обжалования по данному делу, затрагивает интересы большого круга лиц, а иск подан в интересах истца по делу. Суд считает, что обеспечение иска, предложенным истцом способом, не будет способствовать обеспечению сбалансированности интересов сторон.

Также истцом не представлено доказательств в подтверждение очевидной опасности вреда правам, свободам и интересам истца до принятия решения по делу.

Председательствующий судья Шелехова В.

С данным решением можно ознакомиться на сайте Сумского городского совета по ссылке: https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rishennya-vikonavchogo-komitetu/6097-traven-2017-roku.html.

Информационно: решением исполнительного комитета № 256 от 16 мая 2017 установлены тарифы в размере 4 грн. на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме ЧП Олейник А.Г.:

№ 2 «Ковпака - Прокофьева»;

№ 9 «Добровольная - Прокофьева»;

№ 21 «Прокофьева - Прокофьева»;

№ 17А «Химгородок - Роменская».

Этим решением также определена стоимость одного пассажироперевозки для детей 1-4 классов в учебный период составляет 2 грн.

Напомним, такой же иск этот же сумчанин (Александр Соколов) подал по поводу маршруток ЧП «Согор».