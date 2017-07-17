Полиция Сумщины выясняет личность погибшего мужчины Обгоревшее тело неизвестного человек был найден в лесополосе вблизи автодороги «Кипти – Глухов – Бачевск», на расстоянии около 2-х км от города Кролевец в направлении села Лапшин еще 19 июня.

По данному факту в полиции было начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), которое сейчас проводится следственным управлением ГУНП в Сумской области.

К этому времени в полицию не поступало ни одного заявления по поводу розыска человека, похожего по приметам на погибшего.

Полицейские снова обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют информацией, которая поможет установить личность погибшего, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефону (0542) 667-174 или на линию 102.

Анонимность гарантируют. Будут благодарны за любую помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции ГУНП в Сумской области.