Полиция Сумщины выясняет личность погибшего мужчины

По данному факту в полиции было начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), которое сейчас проводится следственным управлением ГУНП в Сумской области.
К этому времени в полицию не поступало ни одного заявления по поводу розыска человека, похожего по приметам на погибшего.
Полицейские снова обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют информацией, которая поможет установить личность погибшего, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефону (0542) 667-174 или на линию 102.
Анонимность гарантируют. Будут благодарны за любую помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции ГУНП в Сумской области.