В Сумах мужчина спрыгнул с крыши многоэтажки На Сумщине полиция выясняет обстоятельства смерти двух людей, которые упали из многоэтажек.

События произошли в Сумах и в Шостке. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства, при которых погибли мужчины, проверяются версии самоубийства.

Сообщение о том, что из дома по улице Кирова, в Шостке, выпал человек, в полицию поступило сегодня, после часа ночи. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Вызванные медики констатировали смерть человек, правоохранители выяснили его личность. Погибший - безработный житель райцентра в возрасте 29 лет, правда, проживал на другой улице, вместе со своей матерью, периодически злоупотреблял спиртным.

Сейчас тело направлено на экспертизу, полиция проводит соответствующую проверку.

Подобный случай произошел 15 августа в областном центре - возле одной из сумских многоэтажек по улице Ивана Сирко было обнаружено бездыханное тело мужчины. По предварительным данным, он погиб в результате падения с крыши дома. Полиция устанавливает личность погибшего и выясняет обстоятельства его смерти, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.